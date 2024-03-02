«Бундесвер лихорадит»: как в ФРГ отреагировали на публикацию записи разговора немецких военных

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла на фоне публикации записи разговора высокопоставленных немецких военных призвал Берлин отказаться от поставок ракет Taurus Украине. В то же время депутат бундестага от ХДС Родерих Кизеветтер выступил за скорейшую передачу ВСУ этого оружия. Немецкие СМИ сообщают о подлинности опубликованной записи и отмечают, что Минобороны ФРГ встревожено из-за возможного перехвата других сообщений. По словам аналитиков, обнародование переговоров немецких военных лишь подтвердило высокую степень вовлечённости НАТО в конфликт на Украине. Кроме того, с точки зрения специалистов, бундесвер немало обеспокоен самим фактом утечки подобной информации и своей уязвимостью перед иностранными спецслужбами.

В партии «Альтернатива для Германии» после публикации главредом RT Маргаритой Симоньян записи разговора высокопоставленных немецких военных о возможной атаке на Крымский мост выступили категорически против поставки ракет Taurus Украине.

«Как сообщается, генералы бундесвера выразили оценку, что Крымский мост может быть атакован немецкими ракетами Taurus. Этот символический акт основательно втянул бы Германию в войну. Нет поставкам Taurus!» — написал в соцсети X сопредседатель политсилы Тино Хрупалла.

При этом депутат бундестага и внешнеполитический эксперт Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер в разговоре с газетой Handelsblatt заявил, что канцлер Олаф Шольц должен «пойти ва-банк» и разрешить поставку Taurus, чтобы оказать полномасштабную поддержку Украине.

В комментарии телеканалу N-tv политик добавил, что, по его мнению, с помощью этой утечки Россия хочет помешать Германии поставить Украине крылатые ракеты Taurus, в которых Киев «так нуждается».

«Канцлер Шольц только недавно дал понять, что намерен и дальше блокировать поставку Taurus, но использовал при этом откровенно ложную информацию, из-за которой теперь находится под давлением», — отметил Кизеветтер.

Олаф Шольц

AP

© Markus Schreiber

Отреагировали на публикацию разговора и другие немецкие СМИ. Так, агентство DPA сообщило, что Шольц намерен дать разъяснения по этому поводу, а Der Spiegel утверждает, что результаты анализа записи говорят о её подлинности. К аналогичному выводу пришёл и таблоид Bild. Кроме того, как пишет Der Spiegel, Минобороны ФРГ встревожено из-за утечки и возможного перехвата других сообщений.

Bild также информировал, что бундесвер попытался заблокировать аккаунты в X, которые распространяли запись. В Москве полагают, что таким образом Берлин пытается «замести следы».

«Всё пойдёт по тому же сценарию, как и немецкое «расследование» терактов на «Северных потоках»?» — написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале.

Прокомментировал ситуацию с публикацией разговора и глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

«В последнее время мы стали свидетелями фактов, вскрывших противостояние канцлера Шольца с бундесвером, какие-то хитрые замыслы бундесвера, которые стали явными из-за опубликования этой записи о том, как тщательно они готовят атаку на Крымский мост, на другие объекты, прежде всего склады с боеприпасами, и, главное, как при этом хотят обязательно всех обмануть, чтобы подумали не на них, а на американцев и британцев, поскольку они и так там находятся, — отметил министр. — Это кричащее саморазоблачение. Того же уровня, только в военной области, как в области политической, было признание Меркель, Олланда и Порошенко, что никто не собирался выполнять минские договорённости».

«Ситуация однозначно указывает на то, что лагерь войны в Европе по-прежнему очень силён. Если у кого-то были сомнения... то последние заявления и Макрона, и Остина, да и разговор немецких генералов говорят о том, что партия войны никак не хочет изменять свой курс на нанесение России «стратегического поражения» на поле боя. Мы это понимаем», — добавил Лавров.

В немецких СМИ также продвигается тезис, что публикация разговора высокопоставленных немецких военных ставит в неудобное положение Олафа Шольца, поскольку опровергает его слова о том, что Берлин не передаёт Киеву Taurus из-за нежелания отправлять на Украину своих солдат.

«Генералы в записи... предполагают, что Украина сможет обслуживать их (ракеты Taurus. — RT) самостоятельно. Это оставляет только два возможных вывода: Шольц лжёт в своём обосновании или он недостаточно доверяет Украине и просто прикрывается своим объяснением. Ни в том, ни в другом случае канцлер не будет выглядеть хорошо», — пишет портал Focus-online.

Стоит отметить: канцлер ФРГ говорил, что отправка солдат на Украину может понадобиться для контроля за действиями ВСУ, потому что Taurus теоретически могут быть использованы Киевом для ударов по Москве. При этом Шольц исключил возможность отправки военных на Украину.

Крымский мост и «хитрость» бундесвера

Напомним, запись разговора немецких военных Маргарита Симоньян опубликовала 1 марта. Полная расшифровка беседы на русском языке размещена на её странице в соцсети «ВКонтакте».

Сообщается, что запись была сделана 19 февраля 2024 года. В разговоре принимают участие начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе, инспектор BBC бундесвера Инго Герхартц, а также сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Штефан Фенске и Фроштедте (имя не указано).

Одной из основных тем беседы было возможное использование на Украине крылатых ракет Taurus. Военные обсуждали, каким образом может осуществляться техническое обслуживание этих систем и обучение украинцев.

Одним из вариантов, предложенных в ходе разговора, было «оказывать плановую техническую поддержку» ВСУ по защищённой связи из немецкого Бюхеля, где расположена база ВВС ФРГ.

Однако Герхартц отметил, что в таком случае Берлин могут обвинить в прямом участии в конфликте, поэтому предпочтительней было бы осуществлять обмен информацией с ВСУ через оборонный концерн MBDA. Для этого бундесвер может отправить своих представителей в Шробенхаузен, где находится представительство MBDA, сказал Герхартц.

Также по теме «Ситуация множественных кризисов»: как Олаф Шольц пытается сохранить курс на военную поддержку Киева Канцлер ФРГ Олаф Шольц после разговора с президентом США Джо Байденом сообщил о скором выделении нового пакета помощи ВСУ на сумму...

«Конечно, это хитрость, но с точки зрения политики это, возможно, выглядит по-другому. Если обмен информацией происходит через производителя, то это не связано с нами», — заявил он.

В качестве ещё одного возможного посредника для осуществления контактов между ВСУ и бундесвером в записи фигурирует польская сторона.

При этом из беседы следует, что в случае поставок ракет ВСУ Берлин может участвовать и в определении целей для нанесения ударов. В этом контексте военные обсудили и аспекты возможной атаки на Крымский мост. Участники разговора констатировали, что мост имеет не только военно-стратегическое, но и политическое значение.

В то же время у немцев вызывает озабоченность, что Крымский мост является сложной целью, для поражения которой может потребоваться не один десяток ракет.

«Мы интенсивно занимались этим вопросом и, к сожалению, пришли к выводу, что мост из-за своей величины подобен взлётной полосе. Поэтому для него может понадобиться не десять и даже не 20 ракет», — сказал Фенске.

Из разговора также следует, что политическое решение о поставках ракет Киеву в Берлине пока не принято.

«Бьёт по всему блоку НАТО»

Как полагают аналитики, публикация записи вряд ли окажет существенное влияние на принятие решений в Берлине, потому что политики и военные в ФРГ и так были осведомлены о наличии соответствующих дискуссий.

«Для тех, кто принимает решения в Германии, большой новостью это не стало. Эта тема обсуждается там уже достаточно давно, что следует и из беседы военных. Кроме того, эта новость не спровоцирует длительные обсуждения в немецком обществе — тему постараются замять. Она там будет в центре внимания максимум пару дней», — предположил директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин.

При этом военный обозреватель Александр Хроленко считает, что обнародование записи «бьёт по всему НАТО в целом, поскольку демонстрирует, насколько сильно Запад погружается в украинский конфликт».

Taurus

AFP

© JUNG Yeon-Je

По его словам, бундесвер теперь особо обеспокоен тем, насколько он защищён от деятельности иностранных разведок.

«Бундесвер лихорадит даже не столько из-за содержания записи, сколько из-за самого факта утечки. Для них сейчас важно понять, насколько они открыты для средств разведки России, какими внутренними данными и планами ФРГ уже владеет Москва», — сказал Хроленко в разговоре с RT.

Эксперты также прокомментировали обсуждение немецкими военными того, как избежать обвинения в прямом участии Берлина в конфликте. По мнению Алексея Подберёзкина, любые попытки пойти на хитрость и помогать ВСУ через посредников не смогут скрыть вовлечённость Берлина в противостояние.

«Как и кем Taurus будут обслуживаться — это тема, которая нам навязывается, чтобы размыть границы между участием Германии в конфликте и неучастием. Из текста записи видно, что Берлин будет готовить специалистов и делать многое другое. И в чём тогда разница между участием и неучастием? Будут ли они физически в это время находиться на Украине или консультировать по телефону — не так важно», — рассуждает эксперт.

Аналитики также напомнили, что другие страны НАТО уже участвуют в эксплуатации западного оружия на Украине. В этом, в частности, недавно признался и Шольц, за что его раскритиковали западные СМИ.