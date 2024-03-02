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Шольц пообещал быстро расследовать ситуацию вокруг записи разговора военных ФРГ

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Канцлер Германии Олаф Шольц обещал дать оперативные разъяснения ситуации на фоне публикации записи разговора немецких военнослужащих о планах атаковать Крымский мост.
Шольц пообещал быстро расследовать ситуацию вокруг записи разговора военных ФРГ
  • Gettyimages.ru

Об этом агентство DPA написало в соцсети X (бывшая Twitter).

«Шольц пообещал оперативные разъяснения после российской публикации записи обсуждения поддержки Украины офицерами ВВС Германии», — говорится в публикации.

Ранее главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись разговора высокопоставленных представителей бундесвера, которые обсуждали атаку на Крымский мост ракетами Taurus.

Также Симоньян прокомментировала аудиозапись, заявив, что аудио говорит само за себя и содержит много интересного.

Минобороны ФРГ инициировало проверку о перехвате сообщений ВВС Германии на фоне информации о записи разговора военных по поводу планов атаки на Крымский мост.

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