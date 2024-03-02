Шольц пообещал быстро расследовать ситуацию вокруг записи разговора военных ФРГ
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Об этом агентство DPA написало в соцсети X (бывшая Twitter).
«Шольц пообещал оперативные разъяснения после российской публикации записи обсуждения поддержки Украины офицерами ВВС Германии», — говорится в публикации.
Ранее главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись разговора высокопоставленных представителей бундесвера, которые обсуждали атаку на Крымский мост ракетами Taurus.
Также Симоньян прокомментировала аудиозапись, заявив, что аудио говорит само за себя и содержит много интересного.
Минобороны ФРГ инициировало проверку о перехвате сообщений ВВС Германии на фоне информации о записи разговора военных по поводу планов атаки на Крымский мост.