«Может понадобиться даже не 20 ракет»: Симоньян опубликовала разговор военных ФРГ о перспективе ударов по Крыму

Несколько высокопоставленных офицеров бундесвера обсуждали возможные поставки Украине дальнобойных ракет Taurus с последующей перспективой применения этого вооружения для удара по Крымскому мосту. Беседу офицеров ФРГ днём 1 марта опубликовала главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян. На записи немецкие военные также обсуждают меры, призванные исключить обвинения Германии в участии в конфликте на Украине. В МИД России потребовали от Берлина оперативно предоставить объяснения, назвав возможную попытку уйти от ответа признанием вины немецкой стороны.

Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора нескольких представителей немецких вооружённых сил, которые обсуждали перспективы поставки Украине ракет Taurus и планы Киева воспользоваться этим вооружением для удара по Крымскому мосту. Полная расшифровка соответствующего содержания размещена на странице Симоньян в соцсети «ВКонтакте».

Разговор состоялся 19 февраля 2024 года между начальником отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франком Грефе, инспектором BBC бундесвера Инго Герхартцем и двумя сотрудниками центра воздушных операций космического командования бундесвера. Одной из центральных тем записанной части беседы была возможность поставок Украине крылатых ракет Taurus дальностью 500 км и перспектива их использования для нанесения удара по Крымскому мосту.

Отметим, что к настоящему времени канцлер ФРГ Олаф Шольц не принял решения относительно передачи этого вида вооружения Украине. Накануне немецкие СМИ привели высказывания Шольца, согласно которым канцлер выступает против поставок Taurus Украине из опасений, что Киев применит это оружие для удара по Москве.

В то же время на записи инспектор BBC бундесвера Герхартц признаёт, что украинская сторона по-прежнему намерена ударить по переправе.

«Мы же все знаем, что они хотят уничтожить мост, что это в конце концов означает, как его охраняют — не только потому, что он имеет важное военно-стратегическое, но и политическое значение», — говорится в расшифровке.

Отметим, что Крымский мост дважды подвергался атакам. В октябре 2022 года на объекте взорвался грузовик, а в июле 2023 года переправу атаковали при помощи безэкипажных катеров.

В ходе последующей дискуссии один из её участников отмечает, что конструкция моста может потребовать значительного количества средств поражения.

«Мы интенсивно занимались этим вопросом и, к сожалению, пришли к выводу, что мост из-за своей величины подобен взлётной полосе. Поэтому для него может понадобиться не десять и даже не 20 ракет», — сказал сотрудник центра воздушных операций космического командования бундесвера.

Герхартц в ответ предположил, что существует вероятность выполнения этой задачи в случае применения французского истребителя Dassault Rafale.

В разговоре представители бундесвера также говорят о том, что в случае поставки Украине ракет Taurus они будут готовы к применению только через восемь месяцев. Как отметил начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе, в случае сокращения этих сроков может произойти «ошибочное применение, ракета может упасть на детский сад, снова будут жертвы среди гражданских».

Представители немецких вооружённых сил также упоминают возможные объёмы поставок ракет Киеву. В частности, рассматривается вариант двух траншей по 50 ракет в каждом.

Помимо прочего, служащие бундесвера призывают к осторожности во избежание заявлений о прямом участии Германии в конфликте на Украине. «Нам нужно следить, чтобы с самого начала не было формулировок, делающих нас стороной конфликта», — говорит Грефе.

В дополнение к этому военнослужащие называют известным то обстоятельство, что на Украине «находится много людей в гражданской одежде, которые говорят с американским акцентом».

Представитель Министерства обороны Германии отказался давать комментарий на запрос RT по поводу публикации разговора высокопоставленных военных бундесвера.

«Спасибо за ваш запрос. Пожалуйста, поймите, что мы обычно не комментируем сообщения СМИ и их содержание», — заявили в немецком военном ведомстве.

Публикацию прокомментировал глава МИД России Сергей Лавров. Выступая на Анталийском дипломатическом форуме, министр заявил, что сложившаяся ситуация «с одной стороны, поразительна, а с другой стороны — нет».

«Я не знаю, как это назвать, но лицо наших натовских коллег полностью в пуху. Не знаю, как они будут объясняться со своим населением», — заявил министр.

Сергей Лавров — о публикации записи разговора высокопоставленных немецких офицеров

Ранее беседу представителей бундесвера также прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она заявила, что развязанная Западом гибридная война против России идёт полным ходом. Позднее она заявила о требовании российской стороны предоставить объяснения. «Официальный Берлин обязан их оперативно предоставить. Попытки уйти от ответов на вопросы будут рассматриваться как признание вины», — заявила она.

В свою очередь, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв высказал мнение, что содержание разговора немецких военных уже говорит о непосредственном участии Германии в вооружённом конфликте против России.

«Скандал с записями переговоров поимённо указанных и весьма высокопоставленных офицеров бундесвера, уже в практическом ключе обсуждающих планы атак на Крымский мост, должен иметь серьёзнейшие последствия», — написал вице-спикер Совфеда в своём Telegram-канале.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий назвал прямой агрессией факт обсуждения перспективы удара по Крымскому мосту.

Депутат подчеркнул, что мост — это мирная артерия, связывающая два субъекта России, где нет военных, а только следующие на отдых гражданские люди.

«Когда офицеры бундесвера обсуждают, как они будут поражать Крымский мост, это уже сигнал для того, чтобы мы по различным каналам довели до сведения руководства Германии... о тех недружественных действиях, которые могут быть чреваты для самой Германии», — отметил парламентарий.