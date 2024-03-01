ВХ разобрала биографию участников разговора об ударе по Крымскому мосту

Военная хроника разобрала краткую биографию высокопоставленных представителей бундесвера, которые обсуждали атаку на Крымский мост ракетами Taurus.

«Бригадный генерал Франк Грефе, начальник отдела операций и учений командования ВВС в Берлине. Карьеру строил долго и успешно. Окончил академию бундесвера Führungsakademie der Bundeswehr (FüAkBw — аналог российского ВУНЦ ВВС). Налетал огромное количество часов на Phantom и Eurofighter. Командовал 74-й тактической авиационной эскадрильей, выполнявшей задачи в Афганистане», — указывается в разборе.

Отмечается, что Грефе плотно работал с американцами, в 2019 году был назначен на пост военного атташе ФРГ в США. Знает, как использовать гражданские аэродромы для военных задач.

«Генерал-лейтенант Инго Герхартц, инспектор ВВС бундесвера. Самый противоречивый персонаж в этой истории. Сторонник готовности НАТО к применению ядерного оружия. Человек, заявивший, что немецким самолётам место в музее. Помимо Tornado и Eurofighter, летал на истребителях МиГ-29. Общий налёт — более 2,5 тыс. часов. Выступал за переход ВВС Германии на американские истребители F-35», — говорится в материале.

Военная хроника указывает, что в перехвате переговоров упоминается некий Фрейдинг. Вполне возможно, что это генерал-майор Кристиан Фрейдинг, который командовал 9-й танковой бригадой «Нидерсаксен», после чего был назначен на должность начальника спецштаба по Украине (украинского ситуационного центра) при бундесвере. Также в его подчинении штаб планирования и управления федерального Министерства обороны.

«Фрейдинг имеет медаль НАТО за Югославию. Считается амбассадором «комплексной поддержки ВСУ», сторонник извлечения максимальных объёмов опыта и знаний из действий ВСУ на фронте. Он неоднократно говорил, что доставка боеприпасов является «критически важным» мероприятием для ВСУ», — уточняется в разборе.

Ранее стало известно, что представители бундесвера обсуждали вариант удара по Крымскому мосту ракетами Taurus с истребителя Dassault Rafale.

Текст разговора опубликовала главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян на своей странице во «ВКонтакте». Позднее она опубликовала аудиозапись.

Также участники разговора признали, что поставки Украине ракет Taurus не изменят ход военных действий.