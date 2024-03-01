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ВХ разобрала биографию участников разговора об ударе по Крымскому мосту

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Военная хроника разобрала краткую биографию высокопоставленных представителей бундесвера, которые обсуждали атаку на Крымский мост ракетами Taurus.
ВХ разобрала биографию участников разговора об ударе по Крымскому мосту
  • Gettyimages.ru

«Бригадный генерал Франк Грефе, начальник отдела операций и учений командования ВВС в Берлине. Карьеру строил долго и успешно. Окончил академию бундесвера Führungsakademie der Bundeswehr (FüAkBw — аналог российского ВУНЦ ВВС). Налетал огромное количество часов на Phantom и Eurofighter. Командовал 74-й тактической авиационной эскадрильей, выполнявшей задачи в Афганистане», — указывается в разборе.

Отмечается, что Грефе плотно работал с американцами, в 2019 году был назначен на пост военного атташе ФРГ в США. Знает, как использовать гражданские аэродромы для военных задач.

«Генерал-лейтенант Инго Герхартц, инспектор ВВС бундесвера. Самый противоречивый персонаж в этой истории. Сторонник готовности НАТО к применению ядерного оружия. Человек, заявивший, что немецким самолётам место в музее. Помимо Tornado и Eurofighter, летал на истребителях МиГ-29. Общий налёт — более 2,5 тыс. часов. Выступал за переход ВВС Германии на американские истребители F-35», — говорится в материале.

Военная хроника указывает, что в перехвате переговоров упоминается некий Фрейдинг. Вполне возможно, что это генерал-майор Кристиан Фрейдинг, который командовал 9-й танковой бригадой «Нидерсаксен», после чего был назначен на должность начальника спецштаба по Украине (украинского ситуационного центра) при бундесвере. Также в его подчинении штаб планирования и управления федерального Министерства обороны.

«Фрейдинг имеет медаль НАТО за Югославию. Считается амбассадором «комплексной поддержки ВСУ», сторонник извлечения максимальных объёмов опыта и знаний из действий ВСУ на фронте. Он неоднократно говорил, что доставка боеприпасов является «критически важным» мероприятием для ВСУ», — уточняется в разборе.

Ранее стало известно, что представители бундесвера обсуждали вариант удара по Крымскому мосту ракетами Taurus с истребителя Dassault Rafale.

Текст разговора опубликовала главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян на своей странице во «ВКонтакте». Позднее она опубликовала аудиозапись.

Также участники разговора признали, что поставки Украине ракет Taurus не изменят ход военных действий.

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