Представители бундесвера обсуждали вариант удара по Крымскому мосту ракетами Taurus с истребителя Dassault Rafale.

Текст разговора опубликовала главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян на своей странице во «ВКонтакте».

Также участники разговора признали, что поставки Украине ракет Taurus не изменят ход военных действий.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что немецкая пресса должна задать вопросы главе МИД Германии Анналене Бербок после появления информации о том, что высокопоставленные офицеры бундесвера обсуждали удары по Крымскому мосту.

Захарова добавила, что гибридная война против России идёт полным ходом.