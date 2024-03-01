Захарова: гибридная война против России идёт полным ходом
«Гибридная война против российского народа, развязанная Западом, идёт полным ходом», — написала она в своём Telegram-канале.
Ранее главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора высокопоставленных представителей бундесвера, которые обсуждали атаку на Крымский мост ракетами Taurus.
При этом в Минобороны ФРГ не стали комментировать сообщения о предполагаемой записи разговора немецких военных.
Вице-спикер Совфеда Константин Косачёв заявил, что расшифровка разговора представителей бундесвера говорит о непосредственном участии Германии в вооружённом конфликте против России.