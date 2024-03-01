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Захарова: гибридная война против России идёт полным ходом

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя планы офицеров ФРГ атаковать Крымский мост, заявила, что гибридная война против России идёт полным ходом.

«Гибридная война против российского народа, развязанная Западом, идёт полным ходом», — написала она в своём Telegram-канале.

Ранее главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора высокопоставленных представителей бундесвера, которые обсуждали атаку на Крымский мост ракетами Taurus.

При этом в Минобороны ФРГ не стали комментировать сообщения о предполагаемой записи разговора немецких военных.

Вице-спикер Совфеда Константин Косачёв заявил, что расшифровка разговора представителей бундесвера говорит о непосредственном участии Германии в вооружённом конфликте против России.

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