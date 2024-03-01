Косачёв — о разговорах в ФРГ про Крымский мост: это прямое участие в конфликте

Вице-спикер Совфеда Константин Косачёв заявил, что расшифровка разговора высокопоставленных представителей бундесвера, которые обсуждали атаку на Крымский мост ракетами Taurus, говорит о непосредственном участии Германии в вооружённом конфликте против России.

«Скандал с записями переговоров поимённо указанных и весьма высокопоставленных офицеров бундесвера, уже в практическом ключе обсуждающих планы атак на Крымский мост, должен иметь серьёзнейшие последствия... Это прямое участие, куда уж прямее: «Мы сейчас ведём войну», говорит один из записанных немцев», — написал Косачёв в своём Telegram-канале.

Сенатор отметил, что наивно предполагать, что некие высокопоставленные военные готовят что-то за спиной канцлера Германии Олафа Шольца, а это значит, Берлин «по уши вовлечён в непосредственные военные действия и даже готовит планы нанесения ударов по российской инфраструктуре».

При этом он подчеркнул, что речь идёт даже не о военных объектах, а о мосте, по которому ездят пассажирские поезда и тысячи гражданских машин.

«То, что Берлин так хотел скрыть от общественности, уже стало фактом: Германия воюет на стороне Украины. Абсолютно игнорируя волю собственного населения», — добавил вице-спикер.

Косачёв также напомнил, что недавно депутат бундестага Родерих Кизеветтер заявлял о необходимости «перенести войну в Россию», так как, по его мнению, если Украина провалится в своих планах, то «немецкий миропорядок и Европейский союз канут в Лету».

«Миру, и особенно нашей стране, стоило больших усилий, чтобы прошлый «немецкий миропорядок» канул в Лету. Мне кажется, именно немцам лучше не испытывать судьбу второй раз», — заключил он.

Ранее главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора высокопоставленных представителей бундесвера, которые обсуждали атаку на Крымский мост ракетами Taurus.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что немецкая пресса должна задать вопросы главе МИД Германии Анналене Бербок после появления информации о том, что высокопоставленные офицеры бундесвера обсуждали удары по Крымскому мосту.