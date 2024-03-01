Минобороны ФРГ отказалось комментировать разговор об ударах по Крымскому мосту

Представитель Министерства обороны Германии отказался давать комментарий на запрос RT по поводу информации о том, что представители бундесвера обсуждали вариант удара по Крымскому мосту ракетами Taurus с истребителя Dassault Rafale.

«Спасибо за ваш запрос. Пожалуйста, поймите, что мы обычно не комментируем сообщения СМИ и их содержание», — заявили в немецком военном ведомстве.

Ранее стало известно, что представители бундесвера обсуждали вариант удара по Крымскому мосту ракетами Taurus с истребителя Dassault Rafale.

Текст разговора опубликовала главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян на своей странице во «ВКонтакте».

Также участники разговора признали, что поставки Украине ракет Taurus не изменят ход военных действий.