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Минобороны ФРГ отказалось комментировать разговор об ударах по Крымскому мосту

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Представитель Министерства обороны Германии отказался давать комментарий на запрос RT по поводу информации о том, что представители бундесвера обсуждали вариант удара по Крымскому мосту ракетами Taurus с истребителя Dassault Rafale.
Минобороны ФРГ отказалось комментировать разговор об ударах по Крымскому мосту
  • AP

«Спасибо за ваш запрос. Пожалуйста, поймите, что мы обычно не комментируем сообщения СМИ и их содержание», — заявили в немецком военном ведомстве.

Ранее стало известно, что представители бундесвера обсуждали вариант удара по Крымскому мосту ракетами Taurus с истребителя Dassault Rafale.

Текст разговора опубликовала главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян на своей странице во «ВКонтакте».

Также участники разговора признали, что поставки Украине ракет Taurus не изменят ход военных действий.

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