Минобороны ФРГ отказалось комментировать разговор об ударах по Крымскому мосту
- AP
«Спасибо за ваш запрос. Пожалуйста, поймите, что мы обычно не комментируем сообщения СМИ и их содержание», — заявили в немецком военном ведомстве.
Ранее стало известно, что представители бундесвера обсуждали вариант удара по Крымскому мосту ракетами Taurus с истребителя Dassault Rafale.
Текст разговора опубликовала главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян на своей странице во «ВКонтакте».
Также участники разговора признали, что поставки Украине ракет Taurus не изменят ход военных действий.