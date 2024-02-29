Шольц объяснил нежелание дать Taurus Киеву, так как они могут ударить по Москве

Канцлер ФРГ Олаф Шольц пояснил, что не хочет поставлять на Украину крылатые ракеты Taurus, так как они могут быть использованы для поражения целей в Москве.

«У Taurus дальнобойность 500 км, и если её неверно применить, то она может поразить цель где-нибудь в Москве», — цитирует его РИА Новости.

По словам Шольца, для контролирования применения ракет на Украину нужно было бы отправить военнослужащих ФРГ, но это исключено.

Ранее канцлер исключил отправку военных ФРГ и войск НАТО на Украину.

Также Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что идею президента Франции Эммануэля Макрона об отправке военных на Украину никто не поддержал.