Шольц объяснил нежелание дать Taurus Киеву, так как они могут ударить по Москве
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«У Taurus дальнобойность 500 км, и если её неверно применить, то она может поразить цель где-нибудь в Москве», — цитирует его РИА Новости.
По словам Шольца, для контролирования применения ракет на Украину нужно было бы отправить военнослужащих ФРГ, но это исключено.
Ранее канцлер исключил отправку военных ФРГ и войск НАТО на Украину.
Также Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что идею президента Франции Эммануэля Макрона об отправке военных на Украину никто не поддержал.