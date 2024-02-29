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Шольц объяснил нежелание дать Taurus Киеву, так как они могут ударить по Москве

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц пояснил, что не хочет поставлять на Украину крылатые ракеты Taurus, так как они могут быть использованы для поражения целей в Москве.
Шольц объяснил нежелание дать Taurus Киеву, так как они могут ударить по Москве
  • Legion-Media
  • © Abaca/Sipa USA

«У Taurus дальнобойность 500 км, и если её неверно применить, то она может поразить цель где-нибудь в Москве», — цитирует его РИА Новости.

По словам Шольца, для контролирования применения ракет на Украину нужно было бы отправить военнослужащих ФРГ, но это исключено.

Ранее канцлер исключил отправку военных ФРГ и войск НАТО на Украину.

Также Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что идею президента Франции Эммануэля Макрона об отправке военных на Украину никто не поддержал.

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