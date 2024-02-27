RT в Telegram
Подпишись

Минобороны ФРГ: идею Макрона об отправке военных на Украину никто не поддержал

Короткая ссылка
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что идею президента Франции Эммануэля Макрона об отправке военных на Украину никто не поддержал.
Минобороны ФРГ: идею Макрона об отправке военных на Украину никто не поддержал
  • AP

Об этом он сказал, отвечая на вопрос журналиста в ходе пресс-конференции со своей австрийской коллегой Клаудией Таннер.

«Сапоги на земле» — не вариант для Федеративной республики Германия. Это не может быть вариантом и не будет вариантом», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, подобный шаг поспособствует эскалации.

«Также считаю, что это была пища для размышлений, предложенная президентом Макроном, насколько я знаю, никто это не поддержал», — добавил он.

Ранее Макрон допустил отправку войск стран ЕС на Украину.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление президента Франции, заявила, что французский лидер не отдаёт себе отчёта в том, что произносит.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить