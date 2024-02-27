Минобороны ФРГ: идею Макрона об отправке военных на Украину никто не поддержал
- AP
Об этом он сказал, отвечая на вопрос журналиста в ходе пресс-конференции со своей австрийской коллегой Клаудией Таннер.
«Сапоги на земле» — не вариант для Федеративной республики Германия. Это не может быть вариантом и не будет вариантом», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, подобный шаг поспособствует эскалации.
«Также считаю, что это была пища для размышлений, предложенная президентом Макроном, насколько я знаю, никто это не поддержал», — добавил он.
Ранее Макрон допустил отправку войск стран ЕС на Украину.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление президента Франции, заявила, что французский лидер не отдаёт себе отчёта в том, что произносит.