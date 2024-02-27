Минобороны ФРГ: идею Макрона об отправке военных на Украину никто не поддержал

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что идею президента Франции Эммануэля Макрона об отправке военных на Украину никто не поддержал.

Об этом он сказал, отвечая на вопрос журналиста в ходе пресс-конференции со своей австрийской коллегой Клаудией Таннер.

«Сапоги на земле» — не вариант для Федеративной республики Германия. Это не может быть вариантом и не будет вариантом», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, подобный шаг поспособствует эскалации.

«Также считаю, что это была пища для размышлений, предложенная президентом Макроном, насколько я знаю, никто это не поддержал», — добавил он.

Ранее Макрон допустил отправку войск стран ЕС на Украину.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление президента Франции, заявила, что французский лидер не отдаёт себе отчёта в том, что произносит.