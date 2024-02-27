Захарова: Макрон не отдаёт себе отчёта, говоря об отправке военных на Украину
- РИА Новости
Об этом дипломат написала в Telegram.
Захарова напомнила, что буквально месяц назад МИД Франции отрицал вовлечённость Парижа в вербовку наёмников для киевского режима.
«Есть устойчивое ощущение, что президент Франции в принципе не отдаёт отчёта ни в том, что говорят его подчинённые, ни в том, что произносит сам», — написала она.
Ранее Эммануэль Макрон допустил отправку войск стран ЕС на Украину.
Также он отметил, что Запад изучит возможность привлечь третьи страны для поставки боеприпасов Киеву.