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Захарова: Макрон не отдаёт себе отчёта, говоря об отправке военных на Украину

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки военнослужащих на Украину для участия в боевых действиях, заявила, что французский лидер не отдаёт себе отчёта в том, что произносит.
Захарова: Макрон не отдаёт себе отчёта, говоря об отправке военных на Украину
  • РИА Новости

Об этом дипломат написала в Telegram.

Захарова напомнила, что буквально месяц назад МИД Франции отрицал вовлечённость Парижа в вербовку наёмников для киевского режима.

«Есть устойчивое ощущение, что президент Франции в принципе не отдаёт отчёта ни в том, что говорят его подчинённые, ни в том, что произносит сам», — написала она.

Ранее Эммануэль Макрон допустил отправку войск стран ЕС на Украину.

Также он отметил, что Запад изучит возможность привлечь третьи страны для поставки боеприпасов Киеву.

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