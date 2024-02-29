Шольц исключил отправку военных ФРГ и войск НАТО на Украину

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что на Украине не будет ни немецких военных, ни войск НАТО.

«Мы не допустим эскалации войны, то есть войны между Россией и НАТО... На украинской земле не будет ни немецких военных, ни солдат НАТО, потому что в противном случае это повлекло бы за собой такую опасность», — цитирует его ТАСС.

Ранее глава Минобороны США Ллойд Остин заявил, что поражение Украины в конфликте грозит военным столкновением России с НАТО.

Остин также выразил обеспокоенность российскими успехами на линии фронта.

Президент Франции Эммануэль Макрон отмечал, что возможность отправки войск стран Запада на Украину исключать нельзя.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что идею Макрона об отправке военных на Украину никто не поддержал.