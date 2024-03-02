«Крайне безответственное заявление»: почему Запад продолжает говорить о конфликте РФ и НАТО в случае поражения Украины

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «крайне безответственным» высказывание американского министра обороны Ллойда Остина о том, что в случае поражения Украины может начаться конфликт между НАТО и Россией. Ранее глава Пентагона заявил о вероятности такого сценария на слушаниях в конгрессе США, добавив, что в случае успеха на Украине РФ якобы «продолжит предпринимать агрессивные действия в регионе». С точки зрения аналитиков, таким образом Остин пытается добиться от конгресса одобрения финансирования военной помощи для киевского режима.

Высказывание главы Пентагона Ллойда Остина о возможном конфликте между НАТО и Россией в случае поражения Украины является очередным «крайне безответственным заявлением» и ведёт лишь к нагнетанию напряжённости, констатировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы слышим крайне безответственные заявления, которые идут из ряда европейских столиц, теперь ещё и из-за океана. Эти заявления ведут к дальнейшему нагнетанию напряжённости, хотя её дальше-то уже и нагнетать вроде бы некуда», — сказал Песков.

Он добавил, что подобные тезисы де-факто демонстрируют мировоззрение НАТО.

«НАТО считает Украину своей территорией. Это лишний раз подчёркивает абсолютную правильность того, что делает РФ, и правильность и оправданность специальной военной операции», — подчеркнул представитель Кремля.

Безумные заявления

В четверг, 29 февраля, на слушаниях в комитете по делам вооружённых сил палаты представителей США Остин выразил мнение, что поражение Украины в текущем конфликте может привести к началу войны между Россией и Североатлантическим альянсом.

«Откровенно говоря, я искренне считаю, что если Украина падёт, НАТО будет воевать с Россией», — сказал глава Пентагона.

Глава Пентагона Ллойд Остин на слушаниях в конгрессе

AP

© Mark Schiefelbein

По его мнению, добившись своих целей на Украине, Россия якобы «продолжит предпринимать агрессивные действия в регионе», в том числе в отношении стран Прибалтики. По словам Остина, неспособность США добиться увеличения помощи Украине стала неблагоприятным сигналом для союзников Вашингтона и подорвала боевой дух ВСУ.

«Наши союзники встревожены тем сигналом, который мы посылаем. Это определённо влияет на моральный дух украинских военнослужащих. Если мы продолжим идти по этому пути, это станет подарком Путину, чего мы точно не хотим», — сказал глава американского оборонного ведомства.

После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала его заявления безумными.

«Это прямая угроза России или попытка придумать отговорку для Зеленского? И то и другое безумно. Зато теперь все видят, кто агрессор, — это Вашингтон», — написала дипломат в своём Telegram-канале.

Также по теме Замкнутый круг: почему в США увязали поддержку Украины с пополнением арсеналов Пентагона Выделение дополнительных средств на поддержку Украины помогло бы США пополнить собственные запасы вооружений, заявил представитель...

Стоит отметить, что ещё в декабре 2023 года Владимир Путин назвал чушью заявления руководства США о якобы существующем намерении РФ напасть на НАТО. По его словам, Москва не имеет «никаких резонов, никакого интереса» воевать со странами альянса.

«У нас нет с ними никаких территориальных претензий друг к другу, нет желания испортить с ними отношения. Мы заинтересованы в развитии отношений... С кем у нас какие-то проблемы? Да ни с кем. Это они искусственно создают проблемы с нами, потому что не хотят такого конкурента в лице России иметь. Вот и всё», — подчеркнул Путин в комментарии журналисту Павлу Зарубину.

В последнее время политики и лидеры стран Запада всё чаще говорят о возможных сценариях столкновения между странами НАТО и РФ. Так, президент Франции Эммануэль Макрон после саммита по вопросу поддержки Киева 26 февраля сообщил, что пока нет консенсуса относительно отправки наземных войск на Украину, однако этого нельзя исключать в будущем. Он также заявил, что Париж сделает всё, чтобы Москва не одержала победу в конфликте на Украине.

Впрочем, в НАТО, странах ЕС и США поспешили заявить, что такой сценарий не рассматривается. Несмотря на череду опровержений, Макрон позднее подчеркнул, что его слова были тщательно взвешены.

В Кремле, в свою очередь, отметили, что страны НАТО должны оценивать риски подобных сценариев и отдавать себе в них отчёт, а также задаться вопросом, соответствует ли это интересам их граждан. Дмитрий Песков тогда добавил, что Москве хорошо известна позиция Макрона «относительно необходимости нанесения России стратегического поражения».

«Мы обратили внимание на то, что тема отправления военных на Украину действительно обсуждалась. Мы также отфиксировали, что очень богатая палитра мнений на этот счёт. Действительно, консенсуса нет. Целый ряд стран — участниц этого мероприятия, которое было в Париже, сохраняет достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт, вовлечения уже на поле боя», — сказал пресс-секретарь Владимира Путина.

Уничтоженная украинская бронетехника

РИА Новости

© Сергей Аверин

Создавая угрозу

С точки зрения аналитиков, высказывания главы Пентагона направлены прежде всего на то, чтобы попытаться запугать конгресс на фоне затруднений с одобрением запроса администрации Джо Байдена на выделение Киеву помощи в размере $60 млрд.

«Вся активность Белого дома, включая самого президента и членов его кабинета, сфокусирована сейчас на том, чтобы, запугав конгрессменов возможностью войны с Россией, всё-таки добиться от них выделения этих средств», — отметил в разговоре с RT руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк.

Также по теме Счёт на двоих: почему в Европе призывают добиваться урегулирования кризиса на Украине на фоне снижения поддержки от США Европейские лидеры должны как можно скорее начать предпринимать шаги для прекращения огня и заключения перемирия на Украине на фоне...

При этом он обратил внимание, что позиция главы Пентагона принципиально отличается от слов президента Франции о возможности ввода западных войск на Украину.

«Макрон высказал другую, проактивную позицию, и в Европе и США его сразу же одёрнули и поставили на место. Последовал целый ряд заявлений официальных лиц в странах ЕС о том, что НАТО не собирается вводить войска на Украину. Всё это была личная импровизация французского президента, от которой большинство поспешило откреститься», — пояснил аналитик.

При этом европейские политики, по его мнению, пытаются предотвратить достижение Россией своих целей военными средствами.

«Макрон действительно попытался запугать Москву повторением наполеоновского нашествия двухсотлетней давности. У Остина же была другая задача: надавить на конгрессменов, чтобы они выделили Киеву средства. Так что и объекты, и цели этих психологических приёмов были разными», — констатировал Батюк.

Политолог Александр Асафов в разговоре с RT отметил, что заявления главы Пентагона свидетельствуют о настрое Вашингтона на продолжение конфронтации с РФ и сохранение информационной картины, необходимой для этого.

«Американцы будут продолжать вкладываться в раздувание сложившейся ситуации, придумывая истории про ядерное оружие России в космосе или намерения РФ напасть на Прибалтику, чтобы объяснить избирателям необходимость дальнейшей поддержки Украины. Другого способа просто нет, потому что и американцев, и палату представителей перед выборами куда больше беспокоит миграционный кризис, чем истории о необходимости поддержать Зеленского. Поэтому нужно создавать некую угрозу, нужно её как-то аргументировать, чем и занимается глава Пентагона», — рассуждает аналитик.

При этом на данном этапе нет предпосылок для прямого конфликта РФ и НАТО на территории Украины или за её пределами, считает политолог.