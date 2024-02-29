Захарова назвала безумием заявление шефа Пентагона о войне России с НАТО
- РИА Новости
«Это прямая угроза России или попытка придумать отговорку для Зеленского? И то и другое безумно. Зато теперь все видят, кто агрессор — это Вашингтон», — написала она в Telegram.
Ранее глава Минобороны США Ллойд Остин заявил, что поражение Украины в конфликте грозит военным столкновением России с НАТО.
Остин также выразил обеспокоенность российскими успехами на линии фронта.
До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что положение ВСУ чрезвычайно сложное.