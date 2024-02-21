Столтенберг признал, что положение ВСУ чрезвычайно сложное

Ситуация на поле боя для украинской армии чрезвычайно сложная, об этом говорит и бегство ВСУ из Авдеевки, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Глава альянса пообещал, что блок всё равно продолжит поддерживать Украину.

Такие заявления Столтенберг сделал на пресс-конференции в Брюсселе.

«Отступление украинских сил из Авдеевки демонстрирует, что ситуация на поле боя чрезвычайно сложная, но украинцы всё время превосходят ожидания [альянса] и НАТО продолжит поддерживать Украину», — цитирует генсека ТАСС.

20 февраля президент Владимир Путин заявил, что успех войск России в Авдеевке нужно развивать, но развитие должно быть подготовленным и обеспеченным. К настоящему моменту ВС России смогли добиться перелома на самых сложных участках фронта.