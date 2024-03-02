Bild: многое говорит о подлинности записи беседы военных ФРГ об ударах по России
Bild: запись разговора немецких офицеров может быть подлинной
Автор статьи не исключил, что запись могла быть сделана в Сингапуре, на тот момент там находился один из офицеров бундесвера. Об этом он самостоятельно признался в начале разговора, когда обсуждал с коллегами качество местных отелей.
«Можно предположить, что его комната прослушивалась, его телефон был компрометирован или он набирал номер через незащищённую сеть», — отметило издание.
Ранее стало известно, что Минобороны ФРГ инициировало проверку о перехвате сообщений ВВС Германии на фоне информации о записи разговора военных по поводу планов атаки на Крымский мост.