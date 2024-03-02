RT в Telegram
Подпишись

Bild: многое говорит о подлинности записи беседы военных ФРГ об ударах по России

Bild: запись разговора немецких офицеров может быть подлинной

Короткая ссылка
Многое в записи разговора немецких военнослужащих об ударах по России говорит о том, что запись является подлинной, говорится в публикации Bild.

Автор статьи не исключил, что запись могла быть сделана в Сингапуре, на тот момент там находился один из офицеров бундесвера. Об этом он самостоятельно признался в начале разговора, когда обсуждал с коллегами качество местных отелей.

«Можно предположить, что его комната прослушивалась, его телефон был компрометирован или он набирал номер через незащищённую сеть», — отметило издание.

Ранее стало известно, что Минобороны ФРГ инициировало проверку о перехвате сообщений ВВС Германии на фоне информации о записи разговора военных по поводу планов атаки на Крымский мост.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить