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Макрон заявил о нелегальности изъятия замороженных активов России

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Изъятие в Европейском союзе замороженных активов России с целью финансирования Украины идёт вразрез с международным правом. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Макрон заявил о нелегальности изъятия замороженных активов России
  • РИА Новости

Выступая на совместной пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом, Макрон подчеркнул, что начало таких обсуждений способно ослабить Евросоюз.

«Когда мы защищаем верховенство права, мы должны идти до конца», — цитирует французского лидера РИА Новости.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что объединение рассматривает возможность использования замороженных российских активов для оказания военной поддержки Киеву.

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