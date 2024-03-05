Макрон заявил о нелегальности изъятия замороженных активов России
- РИА Новости
Выступая на совместной пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом, Макрон подчеркнул, что начало таких обсуждений способно ослабить Евросоюз.
«Когда мы защищаем верховенство права, мы должны идти до конца», — цитирует французского лидера РИА Новости.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что объединение рассматривает возможность использования замороженных российских активов для оказания военной поддержки Киеву.