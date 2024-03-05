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Боррель: ЕС рассматривает использование активов России для военной поддержки ВСУ

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Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что ЕС рассматривает возможность использования замороженных российских активов не только для восстановления Украины, но и для военной поддержки украинских вооружённых сил.
Боррель: ЕС рассматривает использование активов России для военной поддержки ВСУ
  • РИА Новости

Об этом еврочиновник сказал в ходе пресс-конференции в Брюсселе.

По его словам, замороженные российские активы могут быть использованы не только для реконструкции Украины, но и для того, чтобы избежать «её полного разрушения».

«И это означает — для увеличения военных мощностей или оборонно-технологической базы Украины», — цитирует Борреля ТАСС.

Он добавил, что возможное использование прибыли от активов России для закупок оружия для ВСУ через Европейский фонд мира «станет ещё одним шагом вперёд».

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что заморозка суверенных российских активов — это непросчитанный шаг со стороны стран Запада и решения по изъятию этих активов в случае принятия нанесут большой ущерб западным компаниям.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что Россия намерена действовать индивидуально в каждом конкретном случае конфискации своих замороженных активов западными странами.

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