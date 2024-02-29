Силуанов: заморозка активов России — непросчитанный шаг Запада

Заморозка суверенных российских активов — это непросчитанный шаг со стороны стран Запада. Решения по изъятию этих активов в случае принятия нанесут большой ущерб западным компаниям, считает министр финансов России Антон Силуанов.

Он подчеркнул, что за этими решениями последует симметричный ответ со стороны России. И Москве, по словам Силуанова, «есть чем ответить». Помимо этого, Силуанов отметил, что подобное решение подорвёт доверие к правовой западной системе.

«Если это будет, всё это рухнет. И это нанесёт больший ущерб западным компаниям, чем Российской Федерации», — цитирует министра РИА Новости.

Ранее министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил об отсутствии правовой основы для изъятия российских активов.