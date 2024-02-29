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Силуанов: заморозка активов России — непросчитанный шаг Запада

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Заморозка суверенных российских активов — это непросчитанный шаг со стороны стран Запада. Решения по изъятию этих активов в случае принятия нанесут большой ущерб западным компаниям, считает министр финансов России Антон Силуанов.
Силуанов: заморозка активов России — непросчитанный шаг Запада
  • globallookpress.com
  • © Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool

Он подчеркнул, что за этими решениями последует симметричный ответ со стороны России. И Москве, по словам Силуанова, «есть чем ответить». Помимо этого, Силуанов отметил, что подобное решение подорвёт доверие к правовой западной системе.

«Если это будет, всё это рухнет. И это нанесёт больший ущерб западным компаниям, чем Российской Федерации», — цитирует министра РИА Новости.

Ранее министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил об отсутствии правовой основы для изъятия российских активов.

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