Минфин Франции заявило об отсутствии правовой основы для изъятия активов России

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил об отсутствии правовой основы для изъятия российских активов, сообщает AFP.

Соответствующее заявление французский министр сделал на полях встречи глав минфинов и ЦБ стран — членов G20.

«Я хочу быть предельно ясным: у нас сейчас нет правовой основы для изъятия российских активов», — цитирует его РИА Новости.

Он также добавил, что страны, входящие в объединение G7, обязаны принимать меры с соблюдением верховенства права.

Ранее глава американского Минфина Джанет Йеллен выразила мнение, что необходимо срочно выискать способ направить украинским властям замороженные активы России.

До этого британский премьер-министр Риши Сунак призвал западные страны быть смелее в конфискации замороженных российских активов.