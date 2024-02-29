Минфин Франции заявило об отсутствии правовой основы для изъятия активов России
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Соответствующее заявление французский министр сделал на полях встречи глав минфинов и ЦБ стран — членов G20.
«Я хочу быть предельно ясным: у нас сейчас нет правовой основы для изъятия российских активов», — цитирует его РИА Новости.
Он также добавил, что страны, входящие в объединение G7, обязаны принимать меры с соблюдением верховенства права.
Ранее глава американского Минфина Джанет Йеллен выразила мнение, что необходимо срочно выискать способ направить украинским властям замороженные активы России.
До этого британский премьер-министр Риши Сунак призвал западные страны быть смелее в конфискации замороженных российских активов.