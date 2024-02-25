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Сунак призвал Запад смелее арестовывать российские активы

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Премьер Британии Риши Сунак заявил, что Западу следует быть смелее в поставках оружия Украине и конфискации активов России.

Об этом пишет The Times.

Сунак сообщил, что Западу следует быть смелее в конфискации сотен миллиардов замороженных активов России.

«Это начинается с того, что мы забираем миллиарды в виде процентов, которые приносят эти активы, и отправляем их Украине», — сказал он.

После этого, по его словам, Запад вместе с G7 должен найти законные способы арестовать активы и перевести эти средства Украине.

Ранее стало известно, что страны G7 намерены принудить Россию компенсировать Украине убытки из замороженных активов и поручают правительствам выработать меры реализации этого шага, следует из совместного заявления лидеров стран «семёрки» по итогам саммита.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что изъятие российских активов другими странами незаконно и чревато серьёзными пагубными последствиями.

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