Йеллен призвала Запад срочно найти способ направить Украине активы России

Странам Запада необходимо в срочном порядке придумать способ направить Украине заблокированные российские активы. С таким призывом к членам западной коалиции обратилась министр финансов США Джанет Йеллен.

Выступая на посвящённой предстоящей встрече министров финансов и глав ЦБ стран G20 пресс-конференции в бразильском Сан-Паулу, Йеллен отметила необходимость «раскрыть потенциал» замороженных российских активов «для поддержки украинского сопротивления и долгосрочного восстановления».

Как сообщает ТАСС, Йеллен также утверждала, что ограничение доступа России к средствам и ресурсам «стимулирует» Москву сесть за стол переговоров.

Ранее глава правительства Великобритании Риши Сунак призвал Запад быть смелее в конфискации активов России.