Лавров: Россия будет действовать зеркально в случае конфискации Западом активов
Об этом дипломат сказал в ходе пресс-конференции по итогам Анталийского дипломатического форума.
«Мы будем действовать зеркально, будем действовать в каждом конкретном случае», — подчеркнул министр.
Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что заморозка суверенных российских активов — это непросчитанный шаг со стороны стран Запада и решения по изъятию этих активов в случае принятия нанесут большой ущерб западным компаниям.
Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр сообщал об отсутствии правовой основы для изъятия российских активов.