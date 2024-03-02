Лавров: Россия будет действовать зеркально в случае конфискации Западом активов

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что Россия намерена действовать индивидуально в каждом конкретном случае конфискации своих замороженных активов западными странами.

Об этом дипломат сказал в ходе пресс-конференции по итогам Анталийского дипломатического форума.

«Мы будем действовать зеркально, будем действовать в каждом конкретном случае», — подчеркнул министр.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что заморозка суверенных российских активов — это непросчитанный шаг со стороны стран Запада и решения по изъятию этих активов в случае принятия нанесут большой ущерб западным компаниям.

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр сообщал об отсутствии правовой основы для изъятия российских активов.