«Прощупывание почвы»: зарубежные СМИ заявили о наличии западных военных на Украине

Западные издания сообщают о наличии военных НАТО на Украине. В частности, там присутствуют силы специального назначения, рассказал газете Financial Times высокопоставленный европейский чиновник из оборонной сферы. В свою очередь, издание Bild со ссылкой на свои источники отмечает, что на Украине иностранные военные помогают с настройкой программного обеспечения высокотехнологичного оружия. Ранее в Минобороны РФ заявили, что натовские военнослужащие под видом наёмников участвуют в СВО, в том числе управляют РСЗО на Украине. Как подчёркивают эксперты, сообщения источников зарубежных СМИ об участии наёмников в конфликте на Украине не стали неожиданностью. По мнению аналитиков, это говорит о подготовке почвы для возможного открытого использования натовских военных в зоне СВО.

Западный спецназ уже присутствует на Украине, заявил высокопоставленный европейский чиновник «из оборонной сферы» изданию Financial Times (FT).

«Все знают, что на Украине присутствуют западные силы специального назначения, просто это не признаётся официально», — отметил еврофункционер.

Это заявление он сделал, комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона, который допустил возможность дислокации иностранных войск на Украине.

По данным FT, власти Франции также отметили, что западные войска могут быть задействованы в рамках выполнения «таких ограниченных задач», как разминирование, обслуживание и ремонт систем вооружений «или помощь в обеспечении безопасности границ других стран, которым угрожает Россия».

Впрочем, инициативу Макрона не поддержало подавляющее большинство стран — членов НАТО, а также генсек блока Йенс Столтенберг. С идеей французского лидера солидаризировались лишь отдельные государства альянса, в частности Литва.

Так, журналисты FT приводят слова литовского министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса, который выступил в поддержку идеи Макрона о возможности введения иностранных войск на территорию Украины.

«В такие времена требуется политическое лидерство, амбиции и смелость мыслить нестандартно. Инициатива, стоящая за вчерашней парижской встречей, вполне заслуживает внимания», — объявил глава МИД Литвы.

По словам советника литовского президента, правительство «открыто» обсуждает возможность отправки войск для помощи в обучении солдат на Украине.

Президент Франции Эммануэль Макрон

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Однако немецкая газета Bild со ссылкой на источники сообщает, что на Украине уже находятся западные военные, которые помогают с настройкой программного обеспечения высокотехнологичного оружия Запада.

Как заявили в МИД России, военнослужащие государств НАТО давно уже находятся на украинской территории и оказывают помощь киевскому режиму в использовании западного оружия.

«Ни для кого не секрет, что военнослужащие стран НАТО давно уже находятся на Украине и активно помогают ВСУ, в том числе в эксплуатации передаваемых Киеву систем вооружений», — подчеркнула официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова во время брифинга.

«По большей части ликвидированы»

Напомним, о факте нахождения на Украине наёмников с Запада уже неоднократно сообщали в Минобороны России. По данным ведомства, которые были предоставлены летом 2023 года, с начала СВО на Украину прибыли более 11,5 тыс. иностранных боевиков из 84 государств, причём наиболее многочисленные группы — из Польши, США, Канады, Грузии, Великобритании, Хорватии, Румынии, а также Франции. По информации российских военных, множество наёмников сбежали или были ликвидированы. ВС РФ уничтожили большую часть иностранных наёмников, воюющих на стороне киевского режима, заявил в декабре прошлого года глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу.

«Активно привлекаемые с начала спецоперации наёмники по большей части ликвидированы. Уничтожены свыше 5,8 тыс. боевиков, в том числе 1427 — из Польши, 466 — из США и 344 — из Великобритании», — отметил Шойгу.

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15 января Следственный комитет России сообщил, что осталось в общей сложности около 2,5 тыс. иностранных наёмников, принимающих участие в боях на Украине. При этом ведомство установило личности более 1 тыс. боевиков, а 523 человека получили статус «обвиняемый».

Немногим позднее в СК добавили, что в настоящее время расследуются дела в отношении 591 иностранца из 46 государств, вступившего в ВСУ, чтобы воевать в зоне проведения специальной военной операции. Большинство являются гражданами США, Канады, Грузии, Израиля, Великобритании, Германии, Литвы и Латвии.

Подтверждением того, что Запад направляет боевиков на Украину, стало и уничтожение французских наёмников в Харькове, отметил глава МИД России Сергей Лавров. По данным Минобороны, 17 января российские войска нанесли высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в этом городе, основная масса которых была представлена французскими наёмниками. Более 60 из них были уничтожены и свыше 20 доставлены в лечебные учреждения. Впоследствии в МИД РФ подчёркивали, что гибель французов, воюющих на стороне Украины, «лежит на совести официального Парижа», потворствующего работе в стране рекрутинговых механизмов, с помощью которых и набираются «солдаты удачи» для ВСУ.

Минобороны РФ

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Военные НАТО «под видом наёмников» участвуют в боевых действиях, в частности управляют оперативно-тактическими ракетными комплексами, РСЗО и ПВО на Украине, заявил в интервью газете «Красная звезда» первый замначальника Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской.

По мнению депутата Госдумы РФ от Севастополя, члена комитета по международным делам Дмитрия Белика, тезис о возможности размещения западных военных на Украине, который озвучил Макрон и прокомментировали лидеры ряда стран Запада, был представлен общественности, чтобы «узаконить пребывание» натовских военнослужащих на территории Украины.

По заданию командования

Как отмечают эксперты, сообщения военных источников об участии западных боевиков в конфликте на Украине не стали неожиданностью. Однако появление такой информации в медийном пространстве Запада свидетельствует, что, по всей видимости, готовится почва для возможного «уже открытого использования» вооружённых сил НАТО на Украине.

«Присутствие западных военных в зоне СВО не секрет для Минобороны России. На Украине присутствуют и польские, и французские, и британские военные под видом наёмников и инструкторов. Мы видим сообщения российского Министерства обороны, как уничтожаются базы размещения иностранных боевиков, поэтому делать сенсацию из данного заявления источников FT не стоит. Но это точно следует расценивать как прощупывание почвы. И возможно, уже скоро на страницах западных СМИ появится новая информация о фактах наличия военных НАТО в статусе наёмников в рядах ВСУ», — сказал в комментарии RT замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, лектор общества «Знание» Евгений Семибратов.

В то же время, по его словам, заявление Макрона о возможном привлечении западных военных к украинскому конфликту нашло отклик далеко не у всех стран на Западе.

«Например, Германия, по крайней мере публично, выступила против ввода войск, как и ряд других государств НАТО. Но если мы посмотрим на позицию Великобритании в данном вопросе, то Лондон сейчас делает ставку на эскалацию украинского конфликта. Именно Лондон подталкивает европейских партнёров на новые шаги по оказанию помощи ВСУ, пока те остались без присмотра США, которые в настоящий момент увязли в своих внутриполитических баталиях», — заметил эксперт.

В свою очередь, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман обратил внимание в разговоре с RT на то, что, хотя присутствие западных сил специального назначения и военных инструкторов на территории Украины не тайна для многих, европейские власти это не подтверждают, поскольку боятся «жёсткой реакции России».

«Официально, разумеется, такие вещи никто из западных политиков не признаёт. Но и без того имеются веские основания говорить о прямой вовлечённости подавляющего большинства стран Североатлантического альянса в украинский конфликт», — заявил Фельдман.

По словам аналитика, европейские и американские военные обучают ВСУ навыкам работы с натовской техникой, собирают разведданые, дают прямые указания о проведении оборонительных и наступательных операций.

«Своими жизнями высокопоставленные генералы НАТО дорожат, предпочитая держаться подальше от линии боевого соприкосновения. На поле боя чаще встречаются западные военные более низкого ранга в статусе наёмников. Но западные спецназовцы в любом своём виде станут ценным пополнением для обменного фонда в случае их попадания в российский плен», — заметил эксперт.

Солдаты НАТО

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Полковник в отставке Виктор Литовкин констатирует, что на Украине находятся целые роты иностранных военных под видом наёмников, представляя собой «полноценные сплочённые и подготовленные подразделения».

«Они зарабатывают деньги, работая по заданию своего командования и обретая опыт войны с российской армией, изучают тактику ВС РФ, оперативное искусство и передают всю информацию заинтересованным лицам на Западе. Те же самые генералы, инструкторы НАТО занимаются этим открыто на Украине. А заявление об этом зарубежных источников — секрет Полишинеля», — отметил аналитик в беседе с RT.

Однако наличие иностранных боевиков на Украине не слишком помогает ВСУ, сказал Литовкин.

«Натовские военные под видом наёмников воюют в ходе так называемых наступательных операций и действуют в разведке. Но их эффективность невысока: они сбегают и погибают пачками, а также вместе с украинской армией отступают с занятых позиций», — констатировал эксперт.

По этой причине всё меньше иностранных боевиков привлекает идея воевать на Украине, поскольку ВСУ несут большие потери и «проигрывают на поле боя», отметил Литовкин.

«Новые боевики боятся в это ввязываться. Но есть и такие, кто готов отправиться повоевать на Украину, чтобы заработать деньги. Тем более что в странах Запада власти по-прежнему поддерживают действие рекрутинговых механизмов, благодаря которым отбираются боевики для ВСУ. Если мы говорим об иностранных подразделениях в зоне СВО, то они там находятся с согласия политического руководства стран НАТО. Только так целые батальоны боевиков, которые были не так давно военными на Западе, могут поехать настолько организованно воевать на Украину», — заключил аналитик.