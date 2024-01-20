«Заявляли об этом неоднократно»: как в Москве отреагировали на ситуацию с французскими наёмниками на Украине

В Кремле заявили, что факт присутствия множества иностранных наёмников в украинской армии «каждый раз» находит подтверждение. Как уточнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, об этом свидетельствует и ситуация с ударом ВС РФ по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, основную часть которых составляли французские наёмники. Ранее Минобороны сообщило о ликвидации более 60 боевиков, ещё свыше 20 были доставлены в медучреждения. До этого министерство информировало, что военнослужащие РФ уничтожили большую часть наёмников на Украине — порядка 5,8 тыс. человек. С точки зрения аналитиков, численность зарубежных солдат в украинской армии в последнее время стала снижаться не только из-за успешных действий российских военных, но и из-за провала так называемого контрнаступления ВСУ.

В Москве заявили, что присутствие иностранных наёмников, воюющих на стороне украинской армии, всегда подтверждается.

«То, что со стороны киевского режима воюет много иностранных наёмников, мы заявляли неоднократно. Каждый раз снова это наше утверждение находит подтверждение», — сообщил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он указал, что об этом свидетельствует и ситуация с уничтожением Вооружёнными силами РФ пункта временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, основу которых составляли французские наёмники. Ранее российское Минобороны сообщило о ликвидации более 60 боевиков, ещё свыше 20 были доставлены в медучреждения.

Впрочем, по словам Дмитрия Пескова, этот вопрос не становился предметом переговоров между Москвой и Парижем на высшем уровне, однако на данную тему «идёт разговор» через дипломатов двух стран.

Так, посла Франции в России Пьера Леви вызвали в МИД РФ, куда он прибыл днём 19 января. Однако менее чем через час Леви покинул здание ведомства, отказавшись давать комментарии журналистам, в том числе отвечать на вопросы корреспондента RT, как объяснить тот факт, что на Украине воют французские наёмники.

Впоследствии российское внешнеполитическое ведомство опубликовало комментарий, в котором говорится, что гибель французов среди наёмников на стороне Украины «лежит на совести официального Парижа», потворствующего работе в стране рекрутинговых механизмов, с помощью которых и набираются «солдаты удачи» для ВСУ.

«Рассчитываем, что к широкой французской общественности наконец пробьётся правдивая информация о реальных масштабах вовлечённости Франции в конфликт и придёт осознание ответственности за гибель и страдания всё большего числа людей, которую ей приходится разделять со своими властями», — говорится в сообщении МИД РФ.

Ранее в Париже утверждали, что на Украине нет французских наёмников. Однако, как заявил cооснователь Le Monde Moderne Алексис Пулен в эфире RT, Париж хочет замолчать историю с уничтожением французских наёмников российскими ВС в Харькове.

«Франция занимает однозначно оборонительную позицию. Она также пытается замолчать эту информацию», — сказал Пулен, отметив, что французские власти посредством пропаганды пытаются представить данные России о наёмниках из Франции в рядах ВСУ как «манипуляцию» и «дезинформацию».

Стоит отметить, что ещё в декабре 2023 года министр обороны России Сергей Шойгу на расширенном заседании военного ведомства сообщил, что ВС РФ уничтожили большую часть иностранных наёмников, воюющих на стороне киевского режима.

«Активно привлекаемые с начала спецоперации наёмники по большей части ликвидированы. Уничтожены свыше 5800 боевиков, в том числе 1427 — из Польши, 466 — из США и 344 — из Великобритании», — отметил тогда Шойгу.

Минобороны РФ

globallookpress.com

© Konstantin Kokoshkin

Как, в свою очередь, сообщили 18 января текущего года в Следственном комитете России, в настоящее время ведомство расследует дела в отношении 591 иностранца из 46 государств, которые принимают участие в боевых действиях на стороне Украины в качестве наёмников. Большинство из них являются гражданами США, Канады, Грузии, Израиля, Великобритании, Германии, Литвы и Латвии. Ранее в СК РФ сообщали, что ведомство уже установило личности более 1 тыс. иностранных наёмников, которые вступили в ВСУ, чтобы вести бои в зоне проведения специальной военной операции. По данным СК, в общей сложности около 2,5 тыс. иностранных наёмников участвуют в конфликте на Украине. Уточняется, что уже 523 человека получили статус «обвиняемые».

«Смертная казнь или пожизненный срок»

Напомним, летом 2023 года в Минобороны РФ сообщили, что с начала СВО на Украину прибыли более 11,5 тыс. наёмников из 84 государств, причём наиболее многочисленные группы — из Польши, США, Канады, Грузии, Великобритании, Хорватии, Румынии, а также Франции. По данным ведомства, их численность была максимальной в марте — апреле 2022 года, однако после первых потерь ВСУ приток резко сократился. Как уточнили в министерстве, киевский режим потерял по состоянию на июль прошлого года более 4,8 тыс. наёмников, ещё столько же сбежали с Украины, а 2029 «солдат удачи» продолжали действовать в рядах ВСУ.

Между тем, как сообщило издание dikGAZETE на прошлой неделе, иностранные наёмники бегут с Украины из-за успехов ВС России. Западные наёмнические компании уже начинают «сворачивать поддержку» киевского режима, поскольку смогли принести своим владельцам «только трупы, а не флаги победы», пишет издание.

Также по теме Новый сценарий: как Киев при помощи Запада планирует усилить свою оборону Министр обороны Украины Рустем Умеров отчитался перед главой Пентагона Ллойдом Остином о планах по возведению новых оборонительных...

Как пояснили эксперты, число иностранных наёмников на Украине стало снижаться не только из-за успешных ударов ВС РФ по украинской военной инфраструктуре, но и благодаря осознанию боевиками того, что Киев провалил так называемое контрнаступление.

«В рядах иностранных боевиков начали понимать, что легко могут потерять жизнь на поле боя. Потому что многие рассматривали отправку на Украину как весёлую прогулку, но столкнулись с суровой реальностью», — отметил научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в комментарии RT.

В свою очередь, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова обратила внимание на то, что на фоне отсутствия успехов у украинской армии демотивация и деморализация распространяются не только на ВСУ, но и «на всех сочувствующих из-за рубежа, которые уже не готовы умирать за Украину».

«Это объясняется как успехами ВС РФ, так и тем, что та информационная раскачка, которая была ярко выражена в начале СВО со стороны Запада, заметно уменьшилась. После провалившегося украинского контрнаступления эта ситуация стала ещё очевиднее, и число вновь прибывающих наёмников пошло на спад от осознания бесперспективности этой ситуации, невозможности победить. Если и была какая-то мечта или иллюзия, то сейчас уже всё это полностью развеялось», — констатировала аналитик в беседе с RT.

«Тотально разочарованные»

По мнению аналитиков, Украина превратилась «в место, куда стекаются отбросы» с Запада и со всего мира в виде наёмников.

«Но, конечно же, западные страны больше всего заинтересованы в успехе ВСУ, поэтому мотивированы на привлечение таких особей, которые могут воевать на стороне киевского режима, и Франция тут далеко не исключение. Запад оплачивает войну против РФ и готов давать наёмникам деньги за то, чтобы они убивали российских военных», — отметил Константин Блохин.

По словам Виктории Федосовой, за время СВО на Украину прибыло множество иностранцев, чтобы участвовать в военных действиях на стороне киевского режима.

«Некоторые иностранные военные прибывали и прибывают в качестве неких консультантов или экспертов: снимают погоны, увольняются задним числом, становятся наёмниками. Многие из них попадали в плен — потом давали показания, некоторые успешно убегали с линии фронта, рассказывали о впечатлениях и поведении своих украинских побратимов, тотально разочарованные в том, как ВСУ ведёт боевые действия и снабжает армию. Многие говорили, что возвращаться больше не будут», — сказала аналитик.

ВС РФ в зоне СВО

РИА Новости

© Алексей Майшев

Однако потом вновь появлялись те, кто «хочет заработать на убийстве русских», но сейчас число таких желающих действительно снижается, отметила Федосова. По её словам, удар по французским наёмникам в Харькове и в целом общие цифры по уничтожению таких солдат российскими ВС «могут сильно отпугнуть новых желающих повоевать на стороне Украины».

«Чем активнее Россия действует, тем меньше мотивации у наёмников ехать на Украину и пробовать попытать счастья, воюя за киевский режим», — заключила Федосова.

Со своей стороны Блохин обратил внимание, что на мотивацию новобранцев среди наёмников на Украине негативно влияют и данные СК РФ о количестве заведённых уголовных дел и установленных личностях в рядах «солдат удачи».