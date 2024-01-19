Сооснователь Le Monde Moderne Алексис Пулен в эфире RT выразил уверенность, что Франция хочет замолчать историю с уничтожением пункта дислокации иностранных боевиков в Харькове, среди которых были французские наёмники.

«Франция занимает однозначно оборонительную позицию. Она также пытается замолчать эту информацию», — сказал Пулен.

Он добавил, что Франция с помощью пропаганды пытается выставить информацию России о французских наёмниках на Украине «манипуляцией» и «дезинформацией».

Пулен напомнил, что каналу RT France запретили вещание во Франции и в Европе, объявив его «пропагандистским».

Ранее Минобороны России сообщило, что российские войска нанесли высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, основная масса которых была представлена французскими наёмниками.

Военкор RT Мурад Газдиев отметил, что гибель 60 иностранных наёмников в Харькове после удара российских войск — это очень крупные потери.