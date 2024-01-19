Аналитик Пулен: Париж хочет замолчать историю с ударом по наёмникам в Харькове
- РИА Новости
«Франция занимает однозначно оборонительную позицию. Она также пытается замолчать эту информацию», — сказал Пулен.
Он добавил, что Франция с помощью пропаганды пытается выставить информацию России о французских наёмниках на Украине «манипуляцией» и «дезинформацией».
Пулен напомнил, что каналу RT France запретили вещание во Франции и в Европе, объявив его «пропагандистским».
Ранее Минобороны России сообщило, что российские войска нанесли высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, основная масса которых была представлена французскими наёмниками.
Военкор RT Мурад Газдиев отметил, что гибель 60 иностранных наёмников в Харькове после удара российских войск — это очень крупные потери.