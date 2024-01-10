RT в Telegram
Подпишись

dikGAZETE: иностранные наёмники бегут с Украины из-за успехов ВС России

Короткая ссылка
Иностранные наёмники, примкнувшие к украинским войскам, бегут с Украины после российских ударов, сообщило издание dikGAZETE.
dikGAZETE: иностранные наёмники бегут с Украины из-за успехов ВС России
  • AP

«Западные наёмнические компании уже начинают сворачивать поддержку киевского режима, поскольку смогли принести своим владельцам только трупы, а не флаги победы», — отмечает автор статьи.

В издании подчеркнули, что ВСУ, которые поддерживаются Западом, даже не смогли использовать переданную им современную военную технику. При этом оружие НАТО, поставляемое Украине через Польшу, оперативно уничтожается российскими ракетами, говорится в публикации.

Ранее Минобороны России заявило, что военную помощь Украине сейчас оказывают 54 страны, они потратили на это более $203 млрд.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить