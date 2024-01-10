Иностранные наёмники, примкнувшие к украинским войскам, бегут с Украины после российских ударов, сообщило издание dikGAZETE.

«Западные наёмнические компании уже начинают сворачивать поддержку киевского режима, поскольку смогли принести своим владельцам только трупы, а не флаги победы», — отмечает автор статьи.

В издании подчеркнули, что ВСУ, которые поддерживаются Западом, даже не смогли использовать переданную им современную военную технику. При этом оружие НАТО, поставляемое Украине через Польшу, оперативно уничтожается российскими ракетами, говорится в публикации.

Ранее Минобороны России заявило, что военную помощь Украине сейчас оказывают 54 страны, они потратили на это более $203 млрд.