Военную помощь Украине сейчас оказывают 54 страны, они потратили на это более $203 млрд, сообщило Министерство обороны России.

В зону спецоперации прибыли более 13 тыс. наёмников, а воюют сейчас лишь 1,9 тыс. боевиков — остальные либо уничтожены, либо сбежали, говорится в инфографике министерства.

Кроме того, в интересах ВСУ работает более 500 космических аппаратов США и стран НАТО, а также свыше 20 тыс. терминалов спутниковой системы Starlink.

Глава российского Минобороны Сергей Шойгу ранее заявил, что Вооружённые силы России последовательно идут к достижению целей спецоперации на Украине.

По данным на 19 декабря, на территории Украины были ликвидированы 103 военных преступника, которые проявили особую жестокость.