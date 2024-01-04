МО России: военную помощь Украине оказывают 54 страны, они потратили $203 млрд
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В зону спецоперации прибыли более 13 тыс. наёмников, а воюют сейчас лишь 1,9 тыс. боевиков — остальные либо уничтожены, либо сбежали, говорится в инфографике министерства.
Кроме того, в интересах ВСУ работает более 500 космических аппаратов США и стран НАТО, а также свыше 20 тыс. терминалов спутниковой системы Starlink.
Глава российского Минобороны Сергей Шойгу ранее заявил, что Вооружённые силы России последовательно идут к достижению целей спецоперации на Украине.
По данным на 19 декабря, на территории Украины были ликвидированы 103 военных преступника, которые проявили особую жестокость.