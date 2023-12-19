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Шойгу: на Украине ликвидировано 103 особо жестоких военных преступника

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На территории Украины уже ликвидированы 103 военных преступника, которые проявили особую жестокость, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
Шойгу: на Украине ликвидировано 103 особо жестоких военных преступника
  • РИА Новости

«На территории Украины ликвидированы 103 военных преступника, которые проявляли особую жестокость», — сказал он.

С начала спецоперации потери Вооружённых сил Украины превысили 383 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, отметил министр.

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