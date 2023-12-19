Шойгу: на Украине ликвидировано 103 особо жестоких военных преступника

На территории Украины уже ликвидированы 103 военных преступника, которые проявили особую жестокость, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

РИА Новости

«На территории Украины ликвидированы 103 военных преступника, которые проявляли особую жестокость», — сказал он. С начала спецоперации потери Вооружённых сил Украины превысили 383 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, отметил министр.