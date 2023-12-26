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Шойгу: ВС России последовательно идут к достижению целей СВО

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Глава российского Минобороны Сергей Шойгу заявил, что Вооружённые силы России последовательно идут к достижению целей спецоперации на Украине. 
Шойгу: ВС России последовательно идут к достижению целей СВО
  • РИА Новости

По его словам, российские военные постоянно занимают более выгодные позиции, а также расширяют подконтрольные им территории на всех направлениях в зоне СВО.

«Мы последовательно идём к достижению заявленных целей спецоперации», — отметил Шойгу.

Министр добавил, что оборонное ведомство России продолжает плановую работу по строительству крепких, надёжных, хорошо оснащённых, мотивированных российских ВС.

Также Шойгу заявил, что российский ОПК работает фактически круглосуточно для обеспечения нужд СВО.

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