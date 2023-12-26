Шойгу заявил, что российский ОПК работает круглосуточно

Российский ОПК работает фактически круглосуточно для обеспечения нужд СВО, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

«Для бесперебойного снабжения войск, задействованных в зоне спецоперации, предприятия ОПК в разы нарастили выпуск наиболее востребованных образцов вооружения и средств поражения», — цитирует его РИА Новости.

По словам министра, многие предприятия перешли на круглосуточный режим работы.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что Россия опередила западные страны по производству вооружений и намерена поддерживать заданный темп.

Производство и поставки оружия для армии в 2023 году по ряду позиций увеличили в 10—12 раз.