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Шойгу заявил, что российский ОПК работает круглосуточно

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Российский ОПК работает фактически круглосуточно для обеспечения нужд СВО, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.
Шойгу заявил, что российский ОПК работает круглосуточно
  • globallookpress.com
  • © Gavriil Grigorov/Kremlin Pool

«Для бесперебойного снабжения войск, задействованных в зоне спецоперации, предприятия ОПК в разы нарастили выпуск наиболее востребованных образцов вооружения и средств поражения», — цитирует его РИА Новости.

По словам министра, многие предприятия перешли на круглосуточный режим работы.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что Россия опередила западные страны по производству вооружений и намерена поддерживать заданный темп.

Производство и поставки оружия для армии в 2023 году по ряду позиций увеличили в 10—12 раз.

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