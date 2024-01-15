СК: установлены личности более тысячи воюющих в зоне СВО иностранных наёмников
15 января 2024

СК: установлены личности более тысячи воюющих в зоне СВО иностранных наёмников

15 января 2024 | 08:52

СК: установлены личности более тысячи воюющих в зоне СВО иностранных наёмников

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Следственный комитет России установил личности более тысячи иностранных наёмников, вступивших в ВСУ для ведения боевых действий в зоне проведения специальной военной операции.

По данным СК, всего около 2,5 тыс. иностранных наёмников участвуют в боевом конфликте на Украине.

Больше всего среди наёмников граждан Грузии — 566 человек, ещё около 500 — подданные Великобритании и США, 70 человек из Канады.

Уточняется, что уже 523 человека получили статус «обвиняемые».

Ранее RT сообщал, что СК установил имена двух воюющих на стороне ВСУ наёмников из Грузии.