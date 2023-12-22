СК установил имена двух воюющих на стороне ВСУ наёмников из Грузии
Установленные следствием наёмники — Георгий Гоглидзе и Георгий Чубитидзе.
«В отношении указанных лиц организован комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий», — говорится в сообщении.
Следствие также завершило расследование уголовного дело в отношении другого гражданина Грузии Мамуки Гацарелии, который был завербован главным управлением разведки Украины и переправлен для участия в боевых действиях. Ему инкриминируется посягательство на жизнь не менее четырех российских военнослужащих. Гацарелия был задержан.
Кроме того, следователи завершили расследование уголовного дела в отношении латвийского националиста Гундерасу Калве, он объявлен в розыск.
Ранее RT сообщал, что ВС России с начала СВО уничтожили более 5800 иностранных наёмников.