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СК установил имена двух воюющих на стороне ВСУ наёмников из Грузии

Следственный комитет России установил имена двух наёмников из Грузии, которые участвуют в боевом конфликте на стороне ВСУ. Об этом сообщает ведомство.

Установленные следствием наёмники — Георгий Гоглидзе и Георгий Чубитидзе.

«В отношении указанных лиц организован комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий», — говорится в сообщении.

Следствие также завершило расследование уголовного дело в отношении другого гражданина Грузии Мамуки Гацарелии, который был завербован главным управлением разведки Украины и переправлен для участия в боевых действиях. Ему инкриминируется посягательство на жизнь не менее четырех российских военнослужащих. Гацарелия был задержан.

Кроме того, следователи завершили расследование уголовного дела в отношении латвийского националиста Гундерасу Калве, он объявлен в розыск.

Ранее RT сообщал, что ВС России с начала СВО уничтожили более 5800 иностранных наёмников.