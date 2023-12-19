Шойгу: ВС России с начала СВО уничтожили более 5800 иностранных наёмников
- РИА Новости
Об этом он сказал в ходе выступления на ежегодном расширенном заседании коллегии Минобороны по итогам деятельности ВС России в 2023 году.
Как подчеркнул Шойгу, привлекаемые иностранные наёмники по большей части ликвидированы ВС России.
«Уничтожены свыше 5,8 тыс. боевиков, в том числе 1427 из Польши, 466 из США, 344 из Великобритании», — сказал министр.
Шойгу также сообщил, что потери Вооружённых сил Украины с начала спецоперации превысили 383 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными.