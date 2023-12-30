Американский наёмник Вандайк назвал невероятной российскую артиллерию

Американский наёмник Вооружённых сил Украины Мэттью Вандайк заявил, что российская армия атакует огромным количеством беспилотников и артиллерии.

Об этом военнослужащий рассказал в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.

По словам Вандайка, использование дронов ВС России не было похоже ни на что виденное ранее.

Он добавил, что российские дроны охотились на противника и прилетали один за другим.

«Артиллерия просто невероятная. Обстрелы происходили примерно каждые десять секунд. Нас также атаковали российские истребители», — сказал Вандайк.

Он отметил, что его подразделению приходилось постоянно находиться в окопах из-за постоянных налётов дронов.

Ранее в Минобороны России заявили, что подразделения российской армии за неделю нанесли 50 групповых и один массированный удар по объектам ВСУ.