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Американский наёмник Вандайк назвал невероятной российскую артиллерию

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Американский наёмник Вооружённых сил Украины Мэттью Вандайк заявил, что российская армия атакует огромным количеством беспилотников и артиллерии.
Американский наёмник Вандайк назвал невероятной российскую артиллерию
  • РИА Новости

Об этом военнослужащий рассказал в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.

По словам Вандайка, использование дронов ВС России не было похоже ни на что виденное ранее.

Он добавил, что российские дроны охотились на противника и прилетали один за другим.

«Артиллерия просто невероятная. Обстрелы происходили примерно каждые десять секунд. Нас также атаковали российские истребители», — сказал Вандайк.

Он отметил, что его подразделению приходилось постоянно находиться в окопах из-за постоянных налётов дронов.

Ранее в Минобороны России заявили, что подразделения российской армии за неделю нанесли 50 групповых и один массированный удар по объектам ВСУ.

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