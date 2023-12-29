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Российская армия нанесла 50 групповых и один массированный удар по объектам ВСУ

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Подразделения российской армии за неделю нанесли 50 групповых и один массированный удар по объектам ВСУ в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
Российская армия нанесла 50 групповых и один массированный удар по объектам ВСУ
  • РИА Новости

В оборонном ведомстве уточнили, что удары наносились по объектам военно-промышленного комплекса Украины, а также аэродромной инфраструктуре и арсеналам.

Помимо этого, целями ударов становились места хранения оружия и размещения украинских войск и иностранных наёмников.

Помимо этого, в оборонном ведомстве сообщили о взятии в плен 43 украинских военнослужащих, 22 из которых сложили оружие на Купянском направлении.

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