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Экс-наёмник ВСУ из Польши заявил, что не хочет больше связываться с Украиной

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Экс-наёмник из Польши, попавший в плен к ВС России в районе Крынок, заявил, что не хочет больше связываться с ВСУ.
Экс-наёмник ВСУ из Польши заявил, что не хочет больше связываться с Украиной
  • AP

По словам главы Херсонской области Владимира Сальдо, деньги были основной мотивацией для сражения поляка на стороне Украины, но ситуация на фронте не оправдала его ожиданий.

«Теперь Давид призывает польских соотечественников не повторять его ошибки и не рисковать жизнью ради денег, ведь ради него украинцы рисковать не стали и просто оставили его, раненого, умирать», — добавил Сальдо.

Он уточнил, что с поля боя наёмника эвакуировали и оказали медицинскую помощь россияне.

Ранее издание dikGAZETE сообщало, что наёмники, примкнувшие к украинским войскам, бегут с Украины после российских ударов.

Минобороны России заявило, что военную помощь Украине сейчас оказывают 54 страны, они потратили на это более $203 млрд.

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