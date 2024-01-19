Экс-аналитик ЦРУ: наёмники в Харькове могли быть частью операции Франции

Уничтоженные в Харькове наёмники могли быть частью тайной операции французской разведки и армии, предположил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в беседе с RT.

Джонсон отметил, что в этом нет ничего нового: французы, англичане и американцы были вовлечены в конфликт с самого начала. За последние два года Франция не прилагала усилий, чтобы положить этому конец, подчеркнул он.

«Думаю, здесь дело в чём-то большем, чем просто в желании заработать. У меня есть серьёзные подозрения, что такое число наёмников, и тем более в таком сосредоточении, указывает на какую-то тайную операцию, проводимую французской разведкой и французскими вооружёнными силами в попытке оказать помощь Украине и восполнить то, чего у Киева больше нет или есть в недостаточном количестве», — заключил собеседник.

19 января посол Франции в России Пьер Леви прибыл в МИД России, куда его вызвали в связи с уничтожением французских наёмников в Харькове. Он покинул здание МИД без комментариев.

17 января Министерство обороны сообщило, что российские войска нанесли высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, основная масса которых была представлена французскими наёмниками. По имеющимся данным, уничтожены более 60 боевиков, свыше 20 доставлены в лечебные учреждения.

По мнению независимого журналиста Люка Риве, если Запад продолжит отправлять наёмников на Украину, мир рискует подойти к третьей мировой войне. Как считает политико-стратегический аналитик Ксавье Моро, французские наёмники могли состоять во французском Иностранном легионе.