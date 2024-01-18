Независимый журналист Люк Риве выразил мнение, что, если Запад продолжит отправлять наёмников на Украину, мир рискует подойти к третьей мировой войне.

В эфире RT он рассказал, что иностранным боевикам, вероятно, платит Киев, однако пользуется он деньгами, получаемыми от США и Европы.

На территории Украины ещё остаются тысячи наёмников, хотя, по его словам, энтузиазма, который был вначале, уже не наблюдается.

«Люди боятся, что в дело вовлекут гораздо больше уже официальных войск, военнослужащих сил НАТО и США, которым поручат содействовать ВСУ или взять на себя конкретные задачи по управлению подразделениями в сфере БПЛА, спутниковой связи, координации с ВВС стран Запада и т. д. Опасность нарастает», — отметил журналист.

Ранее военный журналист и историк Лоран Брайар в эфире RT заявил, что Франция в 2022 году пыталась убедить своих военнослужащих с определёнными специальностями увольняться из армии и отправляться на Украину в зону боевых действий.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила о вызове в МИД посла Франции из-за французских наёмников в Харькове.