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Историк Брайар: Франция пыталась убедить своих военных уезжать на Украину

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Военный журналист и историк Лоран Брайар в эфире RT заявил, что Франция в 2022 году пыталась убедить своих военнослужащих с определёнными специальностями увольняться из армии и отправляться на Украину в зону боевых действий.

Как рассказал Брайар со ссылкой на источники, помимо наёмников, Франция отправляла на Украину солдат-«невидимок», которые не присутствуют на поле боя.

Он добавил, что точное их количество неизвестно, так как информация конфиденциальна.

«Мы знаем, например, что при подготовке известного наступления осенью 2023-го, которое, к слову, провалилось, в разведывательных операциях на реке Днепр, скорее всего, участвовали солдаты Иностранного легиона Франции», — отметил он.

Журналист выразил уверенность, что именно французские инструкторы обучали солдат Вооружённых сил Украины обращаться с артиллерийскими установками CAESAR. Кроме того, по его словам, на Украине был ещё 13-й парашютный драгунский полк Франции, то есть разведчики.

Ранее Минобороны России сообщило, что российские войска нанесли высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, основная масса которых была представлена французскими наёмниками.

Военкор RT Мурад Газдиев отметил, что гибель 60 иностранных наёмников в Харькове после удара российских войск — это очень крупные потери.

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