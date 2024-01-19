Французские наёмники, которые были среди уничтоженных в Харькове, могли состоять в «Иностранном легионе».

Как заявил в эфире RT политико-стратегический аналитик Ксавье Моро, есть информация, что в подразделении служат около 145 французов. Помимо них, на Украине присутствуют французские инструкторы — военные, находящиеся в неоплачиваемом отпуске, подчеркнул он.

Моро отметил, что среди наёмников ВСУ французов не так много: в основном это поляки, грузины, американцы, англичане и канадцы.

Ранее сооснователь Le Monde Moderne Алексис Пулен в эфире RT выразил уверенность, что Франция хочет замолчать историю с уничтожением пункта дислокации иностранных боевиков в Харькове, среди которых были французские наёмники.