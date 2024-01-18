СК заочно предъявил обвинения 68 иностранным наёмникам ВСУ
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба СК России.
Отмечается, что обвинения заочно предъявлены на основании дополнительных материалов, которые следствие получило в рамках уголовного дела о наёмничестве.
По данным следствия, в настоящее время расследуются дела в отношении 591 иностранца из 46 государств.
Большинство из них являются гражданами США, Канады, Грузии, Израиля, Великобритании, Германии, Литвы и Латвии.
Также Следственный комитет России заочно предъявил обвинения бывшему министру финансов Украины Александру Шлапаку и экс-главе украинского Нацбанка Степану Кубиве в финансировании военных действий Киева в Донбассе.