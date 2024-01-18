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СК обвинил экс-глав Минфина и Нацбанка Украины в финансировании АТО

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Следственный комитет России заочно предъявил обвинения бывшему министру финансов Украины Александру Шлапаку и экс-главе украинского Нацбанка Степану Кубиве в финансировании военных действий Киева в Донбассе.
СК обвинил экс-глав Минфина и Нацбанка Украины в финансировании АТО
  • AFP
  • © KAREN BLEIER

Эти чиновники также являлись членами СНБ Украины. Наряду с другими они принимали решение о начале так называемой АТО в Донбассе и согласно распределению преступных ролей обеспечивали её финансирование за счёт средств госбюджета, сообщает Следственный комитет.

«Принимаются меры к розыску и аресту этих лиц», — говорится в заявлении пресс-службы.

В декабре Следственный комитет России заочно предъявил обвинения бывшим членам СНБО Украины за преступные решения о начале «антитеррористической операции» в Донбассе. Речь идёт о министре юстиции Павле Петренко и первом вице-премьере Виталии Яреме.

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