СК обвинил экс-глав Минфина и Нацбанка Украины в финансировании АТО
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Эти чиновники также являлись членами СНБ Украины. Наряду с другими они принимали решение о начале так называемой АТО в Донбассе и согласно распределению преступных ролей обеспечивали её финансирование за счёт средств госбюджета, сообщает Следственный комитет.
«Принимаются меры к розыску и аресту этих лиц», — говорится в заявлении пресс-службы.
В декабре Следственный комитет России заочно предъявил обвинения бывшим членам СНБО Украины за преступные решения о начале «антитеррористической операции» в Донбассе. Речь идёт о министре юстиции Павле Петренко и первом вице-премьере Виталии Яреме.