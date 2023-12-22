СК заочно предъявил обвинения экс-членам СНБО Украины из-за АТО в Донбассе
- AP
Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.
«Заочно предъявлены обвинения бывшим членам СНБ Украины — министру юстиции Павлу Петренко (в 2014—2019 гг.), первому вице-премьеру Виталию Яреме (в 2014 г.), принимавшим преступные решения о начале так называемой АТО в ДНР и ЛНР. Принимаются меры к розыску и аресту обвиняемых», — отмечается в заявлении.
Вместе с этим отмечается, что для оценки ущерба, причинённого ВСУ, в 2023 году было организовано более 1300 комплексных оценочных строительно-технических экспертиз. Согласно заключениям, стоимость восстановительных работ составляет более 2,1 млрд рублей.
Ранее в ДНР осудили военного ВСУ, участвовавшего в обстреле домов из САУ.