RT в Telegram
Подпишись

СК заочно предъявил обвинения экс-членам СНБО Украины из-за АТО в Донбассе

Короткая ссылка
Следственный комитет России заочно предъявил обвинения бывшим членам СНБО Украины за преступные решения о начале антитеррористической операции в Донбассе.
СК заочно предъявил обвинения экс-членам СНБО Украины из-за АТО в Донбассе
  • AP

Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

«Заочно предъявлены обвинения бывшим членам СНБ Украины — министру юстиции Павлу Петренко (в 2014—2019 гг.), первому вице-премьеру Виталию Яреме (в 2014 г.), принимавшим преступные решения о начале так называемой АТО в ДНР и ЛНР. Принимаются меры к розыску и аресту обвиняемых», — отмечается в заявлении.

Вместе с этим отмечается, что для оценки ущерба, причинённого ВСУ, в 2023 году было организовано более 1300 комплексных оценочных строительно-технических экспертиз. Согласно заключениям, стоимость восстановительных работ составляет более 2,1 млрд рублей.

Ранее в ДНР осудили военного ВСУ, участвовавшего в обстреле домов из САУ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить