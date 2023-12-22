В ДНР осудили военного ВСУ, участвовавшего в обстреле домов из САУ

Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес заочный приговор в отношении военнослужащего 17-й отдельной танковой бригады ВСУ старшего солдата Евгения Попцова, который принимал участие в обстреле жилых домов из самоходных артиллерийских установок.

Как сообщает Главная военная прокуратура России, он признан виновным по различным пунктам пяти статьей Уголовного кодекса, включая, в частности, убийство, совершённое организованной группой общеопасным способом, и применение в вооружённом конфликте запрещённых средств и методов.

Следствием было установлено, что с 24 февраля по 10 марта 2022 года по заведомо незаконному приказу командования Попцов в составе расчёта САУ обстрелял жилые массивы н. п. Заиченко, Саханка, Дзержинское, Сартана, Талаковка, Старый Крым ДНР.

В результате его преступных действий погиб 17-летний подросток, получила контузию не принимавшая участия в вооружённом конфликте гражданка, повреждены и уничтожены 42 домовладения и два гражданских транспортных средства.

Суд приговорил Попцова к 28 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ранее в ДНР вынесли приговор расстрелявшему 16 мирных жителей солдату ВСУ.