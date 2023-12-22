RT в Telegram
Подпишись

В ДНР осудили военного ВСУ, участвовавшего в обстреле домов из САУ

Короткая ссылка
Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес заочный приговор в отношении военнослужащего 17-й отдельной танковой бригады ВСУ старшего солдата Евгения Попцова, который принимал участие в обстреле жилых домов из самоходных артиллерийских установок.
В ДНР осудили военного ВСУ, участвовавшего в обстреле домов из САУ
  • РИА Новости

Как сообщает Главная военная прокуратура России, он признан виновным по различным пунктам пяти статьей Уголовного кодекса, включая, в частности, убийство, совершённое организованной группой общеопасным способом, и применение в вооружённом конфликте запрещённых средств и методов.

Следствием было установлено, что с 24 февраля по 10 марта 2022 года по заведомо незаконному приказу командования Попцов в составе расчёта САУ обстрелял жилые массивы н. п. Заиченко, Саханка, Дзержинское, Сартана, Талаковка, Старый Крым ДНР.

В результате его преступных действий погиб 17-летний подросток, получила контузию не принимавшая участия в вооружённом конфликте гражданка, повреждены и уничтожены 42 домовладения и два гражданских транспортных средства. 

Суд приговорил Попцова к 28 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. 

Ранее в ДНР вынесли приговор расстрелявшему 16 мирных жителей солдату ВСУ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить