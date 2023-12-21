В ДНР вынесли приговор расстрелявшему 16 мирных жителей солдату ВСУ

Верховный суд ДНР приговорил военнослужащего 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Дениса Рашплю к 22 годам колонии за убийство 16 мирных жителей. Об этом сообщает СК России.

Как установил суд, с февраля по апрель 2022 года Рашпля находился на боевых позициях в Мариуполе.

По приказу своего командира Александра Свинарчука, морпех убил 16 мирных жителей.



«Из показаний Рашпли следует, что он стрелял в мирных граждан, оружия у них не видел. Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 22 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.



Ранее RT сообщал, что суд приговорил командира Рашпли Свинарчука к пожизненному лишению свободы.