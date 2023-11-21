В ДНР командира роты ВСУ приговорили к пожизненному заключению

Командир инженерно-технической роты ВСУ Александр Свинарчук приговорён к пожизненному лишению свободы за приказы о расстреле 37 жителей Мариуполя. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Как сообщает СК России, Свинарчук с 28 февраля по 9 апреля 2022 года находился со своим подразделением в Мариуполе на территории «Азовобщемаша». Оттуда он отдавал приказы об убийстве мирных жителей.

Выполняя его поручения, подчинённые Виталий Антонов, Денис Рашпля и Иван Таран из автоматов Калашникова убили 21 мирного жителя. Ещё 16 человек спаслись, укрывшись от обстрела в безопасном месте.

Свинарчук признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК России (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК России (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой по мотивам политической, идеологической ненависти) и ч. 1 ст. 356 УК России (применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов).

Суд приговорил Свинарчука к пожизненному лишению свободы.

«Тарану и Антонову также вынесены обвинительные приговоры», — уточнили в ведомстве.

Ранее RT сообщал, что командир ракетно-зенитного отделения ВСУ Владимир Орел приговорен к 12 годам лишения свободы за избиение жителя Мариуполя.