В ДНР командира зенитно-ракетного отделения ВСУ приговорили к 12 годам тюрьмы
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Командир зенитно-ракетного отделения бригады ВСУ Владимир Орёл осуждён на 12 лет лишения свободы за избиение жителя Мариуполя. Об этом сообщает Следственный комитет России.

Следствием и судом установлено, что Владимир Орёл в марте 2022 года находился в Мариуполе, когда один из военнослужащих ВСУ задержал мирного жителя.

«Полагая, что мужчина поддерживает специальную военную операцию и занимает пророссийские позиции, действуя в соответствии с преступными приказами вышестоящего командования, Орёл совместно с другим военнослужащим избил его, оставив до утра следующего дня на боевой позиции ВСУ», — говорится в сообщении ведомства.

В ходе следствия обвиняемый показал, как наносил удары мужчине.

Верховным судом ДНР Владимир Орёл признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК России (жестокое обращение с гражданским населением) и приговорён к 12 годам лишения свободы.

Ранее RT сообщал, что боевик нацбатальона «Азов»* Сергей Иванков был приговорён судом к 25 годам лишения свободы за убийство мирного жителя в Мариуполе. 

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.