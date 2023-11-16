Боевик «Азова» приговорён к 25 годам лишения свободы за убийство жителя Мариуполя

Боевик запрещённого в России террористического нацбатальона «Азов»* Сергей Иванков был приговорён судом к 25 годам лишения свободы за убийство мирного жителя в Мариуполе. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Следствием и судом установлено, что Сергей Иванков 10 марта 2022 года вместе с сослуживцами находился в Мариуполе.

«Исполняя приказ вышестоящего руководства, Иванков расстрелял мирного жителя. От полученных ранений мужчина скончался на месте преступления», — говорится в сообщении ведомства.

Суд признал Иванкова виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 356 УК России (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооружённом конфликте запрещённых методов), ч. 2 ст. 105 УК России (убийство, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти и вражды), и приговорил его к 25 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Ранее RT сообщал, что суд приговорил боевиков «Азова»* Геннадия Харченко к 25 годам лишения свободы, Алексея Жерновского и Игоря Клима — к 24 годам лишения свободы. Сроки все они получили за обстрел Мариуполя из миномёта.



* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.