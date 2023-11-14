В ДНР вынесли приговор обстрелявшим Мариуполь из миномёта боевикам «Азова»

Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) завершил рассмотрение уголовного дела в отношении бойцов украинского националистического объединения «Азов»* Геннадия Харченко, Алексея Жерновского и Игоря Клима.

Как сообщается на портале Главной военной прокуратуры, Харченко приговорили к 25 годам лишения свободы, Жерновского и Кима — к 24 годам. Все фигуранты будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

Все трое проходили по делу об обстреле Мариуполя из миномёта, в результате которого пострадал 42-летний местный житель, а также были повреждены два жилых дома.

«Следствием и судом установлено, что с 13 по 20 марта 2022 года должностными лицами из числа командного состава указанной воинской части в связи с отсутствием возможности удерживать боевые позиции в Левобережном районе города Мариуполя было принято решение об уничтожении мирного населения, о разрушении социально значимых объектов города и прилегающих к нему населённых пунктов», — заявили в Следственном комитете России.

Ранее сообщалось о трёх атаках ВСУ с азовцами на Краснолиманском направлении, успешно отбитых Вооружёнными силами России. Потери противника составили около 150 человек личного состава и автомобиль.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.